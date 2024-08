Rachel Sheherazade fala da expectativa para a estreia do Domingo Record Aclr|Do canal RECORD no YouTube 14/08/2024 - 16h24 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h58 ) ‌



Durante a coletiva de imprensa do Super Domingo da RECORD, realizada nesta quarta-feira (14), Rachel Sheherazade revelou as novidades do novo programa dominical da emissora. O diretor do Núcleo de Jornalismo da RECORD, Rafael Perantunes, também deu detalhes da atração. Acompanhe!

