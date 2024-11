Quinto suspeito é preso por envolvimento da infecção de pacientes com HIV após transplante de órgãos Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 21/10/2024 - 09h30 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h28 ) twitter

Neste domingo (20), foi presa, no Rio de Janeiro, uma quinta pessoa suspeita de envolvimento no caso dos pacientes infectados com HIV depois de transplantes de órgãos. A detida é uma coordenadora técnica do laboratório. A polícia investiga se partiu dela uma ordem para diminuir os testes na empresa e, assim, aumentar os lucros.

