Quinta temporada do Canta Comigo Teen estreia no domingo (7)

A quinta temporada do Canta Comigo Teen está prestes a começar com a participação de 80 crianças e adolescentes Os jovens talentos terão que impressionar os 100 jurados presentes no programa com suas apresentações cheias de carisma e fofura. Sob o comando animado de Rodrigo Faro, a competição promete emoção do início ao fim. A expectativa é alta tanto para os participantes quanto para os jurados, que buscam conexão emocional e verdade nas performances dos concorrentes. O público poderá acompanhar toda essa emoção na estreia da nova temporada a partir de domingo, na RECORD.

