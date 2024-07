Quero ir para COSTA RICA | O que preciso saber? | Vlog de viagem

Aclr |Do canal Juliana Rios no YouTube

Fala Galera ligada aqui no Export Pelo Mundo!

Esse vídeo é um esquenta para a nova temporada do EXPORT PELO MUNDO.

Vou te contar o que vc precisa saber antes de ir pra Costa Rica!

1️⃣ Ter um passaporte válido por no mínimo 6 meses

2️⃣ Ter o certificado internacional de vacina contra febre amarela. Senão não embarca!

3️⃣ O dinheiro local é o COLONES!

4️⃣ A tomada é a mesma da gringa (Estados Unidos)

5️⃣ Se for alugar carro para passear pelo país, melhor que seja uma pickup e de preferência 4x4. A maioria das estradas que levam as praias, são de terra!!

6️⃣ Não esqueça de levar repelente, tem muito mosquito!

7️⃣ Tome cuidado ao entrar no mar perto de onde os rios desembocam! Pergunte sempre a um local para saber sobre crocodilos na área!

Aproveite! Costa Rica é PURA VIDA!

