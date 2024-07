“Quem tem dinheiro sai livre”, diz mulher acusada de racismo ao deixar a delegacia Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 27/07/2024 - 13h14 (Atualizado em 28/07/2024 - 01h24 ) ‌



Uma mulher foi presa após uma denúncia de racismo em uma lanchonete na zona sul de São Paulo. Ela passou por audiência de custódia e foi liberada para responder ao processo em liberdade. O circuito de segurança do estabelecimento registrou o momento em que a Fabiane Marques Zouki, de 47 anos, se irritou com a demora no atendimento e proferiu comentários ofensivos a um funcionário do local. Na saída da delegacia, a mulher agrediu a equipe da RECORD e fez comentários sobre sua situação financeira.

