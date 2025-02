Quem era Gabriel Popó, jogador que morreu antes de partida contra União Suzano Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 17/02/2025 - 11h50 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h11 ) twitter

Gabriel Protásio, jogador do XV de Jaú, morreu antes da partida contra o União Suzano pela terceira divisão do Campeonato Paulista. Gabriel Popó, de 26 anos, foi encontrado por um companheiro no alojamento. Ele recebeu atendimento médico e foi levado a um hospital, mas não resistiu. A causa da morte está sob investigação e o jogo foi cancelado. Gabriel deixa uma filha de 4 anos.

