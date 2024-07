Quem é a 'maçã podre'? Conquisteiros apontam rivais que 'estragam' o jogo | A Conquista do Poder

Aclr |Do canal Hora do Faro no YouTube

Neste domingo (07), os conquisteiros encararam mais uma dinâmica empolgante em A Conquista do Poder. Cada jogador precisou apontar qual adversário era a ‘maçã estragada’ do reality e identificar quem estaria contaminando o jogo. Guipa afirmou que escutou uma conversa de Kaio com Dona Geni na suíte dos Donos e questionou se o prêmio já estava ‘garantido’ para a mãe de Jaque: ‘Mostra que as pessoas aqui da casa estão sem compromisso’. Já Rambo escolheu Guipa como a ‘maçã podre’ do jogo. De acordo com o humorista, Guipa é ‘manipulador do ar’ e questionou por que o jornalista segue na competição.

