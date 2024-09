Queimadas: incêndio volta a atingir área de mata e moradores deixam casas às pressas, em Ribeirão Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 04/09/2024 - 13h35 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Desde a última sexta (30), a zona Leste de Ribeirão Preto sofre com incêndios constantes na região do Parque dos Flamboyans. Nesta terça (3), o incêndio voltou na região e as chamas chegaram até a Fazenda da Barra; moradores precisaram sair das casas e o clima foi de desespero.

*Reportagem exibida em 03/09/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.