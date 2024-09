Queimadas: governo de SP recomenda usar máscaras e evitar atividades ao ar livre Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 11/09/2024 - 12h49 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h07 ) ‌



Em São Paulo, a qualidade do ar permanece baixa devido às queimadas. O governo do estado recomendou o uso de máscaras em áreas afetadas e a evitação de atividades físicas ao ar livre. Neste momento, há nove cidades com focos ativos de incêndio no estado. O centro de monitoramento da Defesa Civil está em alerta máximo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.