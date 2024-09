Queimadas: Gaema discute estratégias de combate a incêndios em Ribeirão Preto e região Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 03/09/2024 - 15h00 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h42 ) ‌



De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, quatro cidades da região registram focos de incêndios nesta terça (3) na zona rural: Pedregulho, São Simão, Jardinópolis e Altinópolis. Por causa dessa situação, a Fundação Florestal, ligada àSecretaria de Meio Ambiente de SP, anunciou o fechamento emergencial de 80 unidades de conservação no estado de São Paulo, como a Estação Ecológica de Ribeirão Preto, que fica na Mata de Santa Tereza. A promotora Cláudia HabibTofano, que integra o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema), fala mais sobre as ações para enfrentar esses focos de incêndio que se espalham por todo o estado e principalmente por nossa região.

