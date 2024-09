Queimadas em Uberlândia: mobilização para combater o fogo | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/09/2024 - 15h01 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h51 ) ‌



Diante do aumento significativo de queimadas na região, as autoridades de Uberlândia intensificaram as ações de combate ao fogo. O Corpo de Bombeiros, brigadistas e a Defesa Civil contam com o apoio fundamental da Prefeitura Municipal para conter as chamas e minimizar os danos ambientais e à saúde da população.

O prefeito Odelmo Leão utilizou as redes sociais para destacar a importância da mobilização de todos os órgãos municipais para enfrentar essa situação crítica. Equipes do DMAE, das secretarias de Obras, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Agro estão trabalhando incansavelmente, com todo o efetivo disponível, para auxiliar os bombeiros nas operações de combate às queimadas.

A Prefeitura de Uberlândia também informa que as unidades de saúde estão preparadas para atender a um possível aumento na demanda por serviços médicos, especialmente relacionados a problemas respiratórios, causados pela fumaça e pela poluição do ar decorrentes dos incêndios. A administração municipal reforça a importância de que a população siga as orientações das autoridades de saúde e evite ao máximo a exposição à fumaça.

