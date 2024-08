Queimadas em São Paulo causam prejuízo superior a R$ 1 bilhão Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 27/08/2024 - 10h57 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h29 ) ‌



O governo do estado de São Paulo estima que os prejuízos decorrentes das queimadas já superem R$ 1 bilhão. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou mais de 5.200 focos de queimadas este ano no estado, sendo quase 3.500 apenas em agosto. As polícias civil e federal abriram inquéritos para investigar casos suspeitos de incêndios intencionais. Quatro pessoas foram presas por suspeita de atear fogo à vegetação.

‌



