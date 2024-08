Queimadas e tempo seco afetam qualidade do ar no Distrito Federal Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 26/08/2024 - 21h25 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h58 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O céu de Brasília amanheceu novamente encoberto pela fumaça causada pelos incêndios no interior de São Paulo. A situação tem trazido desconforto e preocupação para os moradores na região. Segundo a medição feita pelo Instituto Brasília Ambiental, a qualidade do ar no Distrito Federal está muito ruim. No último domingo (25), a qualidade do ar chegou ao nível "péssimo" no início da noite. O Instituto Nacional de Meteorologia aponta que a fumaça concentrada no céu é resultado das queimadas em todo o país. Apesar da pouca visibilidade em Brasília, o aeroporto está funcionando normalmente, e as aulas da rede pública foram mantidas.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

‌



#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.