Queimadas causam prejuízos em pesquisas com pecuária, em Sertãozinho
30/08/2024 - 09h20 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h37 )



Os incêndios que devastaram o interior de São Paulo na última semana causaram prejuízos a centros de pesquisas na região. Em Sertãozinho, os estragos aconteceram no Instituto de Zootecnia, que trabalha com inovações ajudam em avanços da pecuária. Nesta quinta (29), foi dia de cuidar dos animais que vivem no local.

*Reportagem exibida em 29/08/2024.

