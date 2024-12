Queijo Minas Artesanal é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/12/2024 - 08h24 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h45 ) twitter

O modo de fazer o Queijo Minas Artesanal foi oficialmente reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, em uma decisão anunciada na 19ª Sessão do Comitê Intergovernamental, realizada em Assunção, no Paraguai. Esse título ressalta a importância das técnicas e tradições preservadas há mais de 300 anos pelos pequenos produtores de Minas Gerais, valorizando o saber ancestral e o modo de vida rural.

A conquista também impulsiona o turismo sustentável e o fortalecimento econômico das comunidades envolvidas na produção do queijo. Minas Gerais conta com cerca de 3 mil produtores do Queijo Minas Artesanal, distribuídos em dez regiões caracterizadas pela produção dessa iguaria, como Canastra, Serro e Araxá. O reconhecimento, que já era nacional desde 2008, amplia a visibilidade do produto no mercado internacional.

Para celebrar, Belo Horizonte sediou uma feira nos jardins do Palácio da Liberdade, reunindo 20 produtores que compartilharam histórias e tradições. O evento, promovido pela Emater-MG em parceria com órgãos estaduais e associações de produtores, destaca a relevância cultural e econômica do queijo mineiro para o estado e o país.

