Queijo Minas Artesanal é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO

Minas Gerais celebra uma conquista histórica: o modo de fazer o Queijo Minas Artesanal foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. O anúncio ocorreu durante a 19ª sessão do Comitê Intergovernamental da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, realizada em Assunção, no Paraguai. Essa vitória reforça a importância cultural e econômica do queijo para o estado, consolidando uma tradição que ultrapassa 300 anos.

A candidatura, apresentada em março de 2023 pela Associação Mineira de Produtores de Queijo Artesanal (Amiqueijo) e pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, coroou décadas de reconhecimento nacional. Em 2002, o modo de fazer já havia sido declarado Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais e, em 2008, do Brasil. Agora, o reconhecimento internacional destaca as técnicas artesanais utilizadas por cerca de 9 mil produtores, distribuídos por 10 regiões do estado, como Canastra, Serro e Araxá.

Além do valor cultural, a produção movimenta a economia local, gerando aproximadamente 50 mil empregos diretos e indiretos e uma renda anual de mais de 2 bilhões de reais. O governador Romeu Zema destacou o impacto positivo da conquista para a visibilidade de Minas Gerais no cenário global, enquanto atividades comemorativas marcaram o dia 4 de dezembro, celebrando o queijo que se tornou símbolo da riqueza e da identidade mineira.

