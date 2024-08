Queda nos intercâmbios de alunos da UFU após o fim do Ciência sem Fronteiras | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/08/2024 - 14h41 (Atualizado em 28/08/2024 - 02h03 ) ‌



A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) tem visto uma redução significativa no número de estudantes participando de programas de intercâmbio nos últimos anos. Nos cinco anos anteriores à queda, a instituição enviou mais de 190 alunos para estudar em universidades estrangeiras. No entanto, essa marca não tem sido alcançada desde então.

Um dos principais motivos apontados pela UFU para essa redução é o fim do programa "Ciência sem Fronteiras". Esse programa, criado pelo governo federal, oferecia bolsas de estudo para que estudantes de graduação e pós-graduação pudessem realizar intercâmbios em universidades de diversos países. Com o fim do programa, houve uma lacuna significativa no financiamento de intercâmbios, o que impactou diretamente a mobilidade estudantil da UFU e de outras instituições de ensino superior brasileiras.

Após o fim do "Ciência sem Fronteiras", a UFU e outras instituições buscaram alternativas para manter os programas de intercâmbio. Foram estabelecidas parcerias com universidades estrangeiras, visando oferecer novas oportunidades aos estudantes. No entanto, nenhuma dessas novas parcerias conseguiu alcançar o mesmo nível de abrangência e de benefícios que o programa do governo federal oferecia.

