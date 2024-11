Queda fatal: homem morre em acidente de trabalho no Planalto Norte Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 30/10/2024 - 16h30 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h43 ) twitter

Um trágico acidente de trabalho ocorreu no Planalto Norte, onde um homem perdeu a vida após cair de uma altura de cinco metros. A equipe da Tribuna do Povo está acompanhando as informações e investigações relacionadas ao caso. O apresentador Felipe Bambace trará mais detalhes sobre a identificação da vítima e as circunstâncias do acidente. A comunidade está em estado de choque com a perda, e as autoridades investigam as condições que levaram a essa fatalidade.

