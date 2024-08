Queda do avião em Vinhedo: corpos são retirados e encaminhados ao IML em São Paulo Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 12/08/2024 - 13h13 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h38 ) ‌



O avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, resultou na morte de 62 pessoas. Todos os corpos já foram retirados do local do acidente e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) central, na capital paulista. A unidade está trabalhando exclusivamente na identificação das vítimas com o objetivo de permitir que os familiares possam se despedir de seus entes queridos o mais rápido possível.

