Queda de raios durante tempestade na Praia Grande (SP) deixa oito pessoas feridas 15/02/2025 - 10h01 (Atualizado em 16/02/2025 - 01h04 )

No litoral de São Paulo, uma tempestade repentina deixou oito pessoas feridas na Praia Grande. O dia começou ensolarado, mas a mudança repentina no clima pegou turistas e ambulantes de surpresa. O Brasil é o país com maior incidência de raios do mundo, registrando cerca de 78 milhões de descargas elétricas anualmente. Especialistas alertam sobre os perigos delas e aconselham buscar refúgio em locais seguros diante de nuvens carregadas.

