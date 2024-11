Queda de elevador deixa dois mortos em Salvador (BA) Aclr|Do canal Record News no YouTube 14/11/2024 - 23h51 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h03 ) twitter

Dois homens morreram durante a queda de um elevador em um prédio de luxo, em Salvador (BA). As vítimas trabalhavam em uma empresa de mudança, quando o elevador de serviço do prédio despencou do sexto andar, a uma altura de 25 metros. Bombeiros e o Samu foram chamados, mas os homens morreram no local. O mesmo elevador já havia caído em 2021. A empresa responsável pela manutenção do equipamento informou que a revisão estava em dia e que colabora com as investigações.

