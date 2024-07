Queda de avião no Nepal deixa 18 mortos. 📲 #Recordnews #shorts

Queda de avi√£o no Nepal deixa 18 mortos. ūüď≤ #Recordnews #shorts Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/07/2024 - 12h16 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h03 ) ‚ÄĆ



Um avi√£o com 19 pessoas caiu no Nepal. Segundo as autoridades, o voo tinha acabado de decolar e seguia para manuten√ß√£o de rotina em outro aeroporto do pa√≠s. A bordo estavam dois tripulantes e 17 t√©cnicos. 18 pessoas morreram. O piloto foi resgatado com vida e levado ao hospital. O estado de sa√ļde dele √© grave. As causas do acidente s√£o investigadas.

ūüé• Reprodu√ß√£o: Reuters

