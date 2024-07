Queda de avião logo após a decolagem deixa ao menos 18 mortos no Nepal Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 24/07/2024 - 14h53 (Atualizado em 25/07/2024 - 02h08 ) ‌



Ao menos 18 pessoas morreram na queda de um avião no Nepal. Testemunhas registraram o momento do impacto. A aeronave explodiu ao tocar o chão. Segundo as autoridades, o voo havia acabado de decolar e estava a caminho para uma manutenção em outro aeroporto do país. A bordo estavam dois tripulantes e dezessete técnicos. O piloto teria sobrevivido, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

