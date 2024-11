Queda de avião de pequeno porte deixa cinco mortos no interior de SP Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/10/2024 - 11h30 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h13 ) twitter

Cinco pessoas morreram depois que um avião de pequeno porte caiu em Paraibuna, próximo ao limite com Santa Branca, no interior de São Paulo, no começo da noite de quarta-feira (23). Segundo a Defesa Civil, a aeronave Embraer EMB-121 “Xingu” colidiu em um morro e pegou fogo, em um local de difícil acesso. A Abaeté Linhas Aéreas, responsável pela aeronave, detalhou que todos os ocupantes eram funcionários da empresa, sendo o comandante, um piloto, enfermeiro e mecânico e uma médica.

