Quebra-molas pintado: Prefeitura atende demanda da população | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 07/08/2024 - 18h11 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ontem, mostramos aqui no Balanço Geral uma situação em que a falta de pintura em quebra-molas estava colocando em risco a segurança dos motoristas e pedestres. Diante da denúncia, a Settran (Secretaria Municipal de Trânsito) agiu prontamente e enviou uma equipe ao local para verificar a situação e tomar as medidas necessárias.

A falta de visibilidade dos quebra-molas é um problema comum em muitas cidades e pode levar a acidentes. A pintura é fundamental para sinalizar a presença dos redutores de velocidade e garantir a segurança de todos os usuários da via.

É importante ressaltar que a população pode contribuir para melhorar a cidade, solicitando melhorias como a pintura de quebra-molas. Através do Serviço de Informação Municipal (SIM), pelo telefone 3239-2800, ou pela seção "Fale com o Governo" no portal da prefeitura, é possível registrar demandas e acompanhar as soluções.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=A5kQhpnz7Zw

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=q1CTL30Rs6Q

👉 https://www.youtube.com/watch?v=YgJOzzV40Rw

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlândia #trânsito

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.