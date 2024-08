Quebra-molas causa transtornos e acidentes no bairro Granada em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/08/2024 - 15h18 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Moradores dos bairros Granada e Jardim Botânico, em Uberlândia, estão enfrentando problemas com quebra-molas mal sinalizados que estão causando diversos acidentes. Na Avenida Iraque, número 149, localizado no bairro Granada, um quebra-molas em particular tem sido alvo de diversas reclamações.

De acordo com relatos de moradores, a falta de sinalização adequada neste quebra-molas tem levado a diversos acidentes, tanto com motociclistas quanto com motoristas de carros. As imagens dos acidentes são impressionantes e demonstram a gravidade da situação.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=0qIrSL5QC5E

👉 https://www.youtube.com/watch?v=q1CTL30Rs6Q

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=YgJOzzV40Rw

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.