Quatro suspeitos são baleados em ação da PM no Morumbi, área nobre de SP Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 08/08/2024 - 11h56 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Quatro suspeitos foram baleados durante uma ação da Polícia Militar no Morumbi, zona sul de São Paulo. Um veículo branco foi identificado transportando três criminosos que não obedeceram à ordem de parada e iniciaram uma troca de tiros com os policiais. Os três homens feridos foram levados ao hospital. Um quarto indivíduo também ferido é considerado pela polícia como cúmplice dos assaltantes. As autoridades confirmaram que os criminosos estavam armados com um fuzil e três pistolas, além de possuírem coletes à prova de balas e um alongador para munições.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.