Quatro jovens de Chapecó morrem em acidente no Rio Grande do Sul

Quatro jovens de Chapecó perderam a vida em um trágico acidente no Rio Grande do Sul. Eles estavam no estado gaúcho para participar de um jogo de basquete. O repórter Geovan Petry traz os detalhes ao vivo, explicando as circunstâncias do acidente e a comoção na comunidade.

