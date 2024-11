Quatro incêndios movimentam o Oeste catarinense no fim de semana Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/11/2024 - 08h01 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h15 ) twitter

O fim de semana foi movimentado para os bombeiros na região Oeste de Santa Catarina. Quatro incêndios registrados em diferentes localidades mobilizaram as equipes de combate, exigindo respostas rápidas para conter os danos. Os casos, que incluem residências e áreas urbanas, estão sendo investigados para identificar as causas. O repórter Geovan Petry traz as atualizações ao vivo diretamente de Chapecó, com informações completas sobre as ocorrências.

