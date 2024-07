Quatro homens são condenados por homicídio em São Bento do Sul Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 24/07/2024 - 16h28 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h41 ) ‌



Na Tribuna do Povo, o repórter Lincoln Pradal traz informações sobre a recente condenação de quatro homens envolvidos em um caso de homicídio no Planalto Norte. As penas somadas ultrapassam 75 anos de prisão, refletindo a gravidade dos crimes cometidos. Acompanhe a reportagem para entender mais sobre o julgamento, as sentenças e o impacto das condenações na comunidade local.

