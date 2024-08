Quatro cidades da região de Ribeirão Preto sofrem com incêndios em áreas de vegetação Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 23/08/2024 - 17h10 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h34 ) ‌



Diversos incêndios atingiram canaviais da região de Ribeirão Preto na tarde desta quinta (22). Pelo menos cinco cidades foram afetadas com as queimadas: Pitangueiras, Dumont, Sertãozinho, Bebedouro e Ribeirão Preto. Além das interdições e congestionamentos nas rodovias da região, fazendeiros também registraram prejuízos com a queima de maquinários.

