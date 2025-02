Quatro cavalos vagam pelas ruas da zona norte de São Paulo após tempestade Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 19/02/2025 - 13h53 (Atualizado em 20/02/2025 - 01h04 ) twitter

A região do bairro Jardim Damasceno, na zona norte de São Paulo, sofreu muito com as fortes chuvas. Muitos moradores perderam pertences, o trânsito ficou interrompido e a prefeitura reforçou a limpeza durante a madrugada. Quatro cavalos estão soltos pelas ruas do bairro. Segundo moradores da região, já é comum os animais ficarem vagando pelas vias do Jardim Damasceno.

