Quase R$160 milhões para mobilidade em Florianópolis: Novo PAC foca no BRT Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 29/07/2024 - 21h03 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h10 ) ‌



O Novo PAC, anunciado recentemente, reserva quase R$160 milhões para a implantação do sistema BRT em Florianópolis, um dos investimentos mais aguardados pela capital. A nova modalidade de transporte visa enfrentar os gargalos diários no trânsito e melhorar a mobilidade urbana. O sistema BRT (Bus Rapid Transit) promete oferecer uma solução eficiente e moderna para o transporte público, com corredores exclusivos para ônibus e integração com outras formas de transporte. Arliss Amaro detalha como o novo sistema funcionará e quais são os impactos esperados para a cidade. Confira.

