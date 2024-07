QUASE 60KG: maior queijo de Araxá é produzido para a ExpoQueijo 2025 | Agro Paranaíba

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Conheça o processo de produção do maior queijo artesanal já feito em Araxá. Iniciando às quatro da manhã, trabalhadores rurais começam a higienização e ordenha do leite, que é levado à queijaria para receber o ponto ideal de corte.

Com o auxílio de maquinário para mistura, mas mantendo a técnica artesanal, a massa é preparada e passa pelo processo de dessoragem para a remoção do excesso de soro. Após a prensagem manual e tempero com sal, o queijo, previsto para pesar aproximadamente 50 kg, será maturado por 365 dias e será revelado ao público somente na ExpoQueijo de 2025.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

Publicidade

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Publicidade

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.