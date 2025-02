Quase 2 mil pessoas foram resgatadas do mar no último fim de semana apenas no RJ Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/02/2025 - 00h05 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A procura por praias neste verão fez com que o número de afogamentos se tornasse maior. Só no último fim de semana, foram mais de 1,9 mil resgates em todo o estado do Rio de Janeiro. Os bombeiros foram acionados para quase 7,5 mil afogamentos, desde o começo do ano, 220 casos a mais em relação ao mesmo período de 2024.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.