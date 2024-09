Quase 10 mil unidades consumidoras estão sem luz em Itajaí Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/09/2024 - 10h50 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h26 ) ‌



Nesta quinta-feira (05) pela manhã, quase 10 mil unidades consumidoras em Itajaí amanheceram sem energia elétrica, causando grande preocupação entre os residentes. A interrupção no fornecimento de luz afetou diversas áreas da cidade, e a população está ansiosa por informações sobre a causa do problema e o tempo estimado para a normalização do serviço. A equipe de reportagem está acompanhando a situação e trará detalhes sobre o que provocou o apagão e quais medidas estão sendo tomadas para resolver a situação. Acompanhe a atualização com a repórter Juliana Senne, que está trazendo as últimas informações diretamente de Itajaí.

