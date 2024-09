Quarto dia de incêndio no Pau Furado: situação continua grave | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/09/2024 - 08h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h48 ) ‌



O Parque Estadual do Pau Furado, uma das principais áreas de preservação ambiental da região, enfrenta um incêndio devastador que já dura quatro dias. As chamas consomem a vegetação local e ameaçam a fauna, mobilizando o Corpo de Bombeiros e outras três instituições para tentar controlar o fogo. Até ontem, o incêndio estava contido na zona de amortecimento, mas os esforços continuam intensos.

A operação de combate às chamas conta com o apoio do helicóptero Pegasus, da Polícia Militar, e da Defesa Civil Estadual, que está orientando a população sobre os cuidados com a fumaça que se espalha pela cidade. A Polícia Militar Ambiental investiga as causas do incêndio, e a principal suspeita é de que tenha sido provocado de forma criminosa.

