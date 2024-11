Quarteto invade casa em Uberlândia, rende família e leva R$ 25 mil em Pix | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 13/11/2024 - 09h55 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h50 ) twitter

No último dia 7 de novembro, uma família em Uberlândia viveu momentos de terror quando criminosos invadiram sua residência no bairro Umuarama. O roubo foi praticado por dois homens e duas mulheres, que renderam os moradores, incluindo um casal de idosos e sua filha, e causaram um prejuízo de cerca de R$ 25 mil. Durante a ação, as vítimas foram forçadas a realizar transferências via Pix e tiveram objetos de valor, como joias, uma TV e dinheiro, roubados. O crime foi registrado em câmeras de segurança, que captaram os suspeitos rondando o local nos dias que antecederam o ataque.

A Polícia Militar agiu rapidamente após o crime, rastreando o veículo utilizado pelos criminosos. A ação culminou na prisão dos suspeitos na BR-365, quando eles tentaram fugir, mas foram abordados pelas polícias de Iraí de Minas e Romaria. Durante a abordagem, os bandidos tentaram resistir à prisão, mas foram contidos. Parte do material roubado foi recuperado, e os policiais agora investigam os detalhes sobre o destino de R$ 21 mil transferidos via Pix para uma conta em nome de uma mulher. A prisão dos suspeitos trouxe alívio à família e um desfecho positivo para o caso.

