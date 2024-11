Quarta do Amor: como conhecer a pessoa antes de entrar no relacionamento Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 23/10/2024 - 15h26 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h04 ) twitter

Nesta Quarta do Amor, vamos explorar a importância de conhecer melhor a pessoa com quem você está considerando iniciar um relacionamento. A psicóloga Daniela Pardini compartilhará dicas valiosas e insights sobre como se preparar emocionalmente e estabelecer uma base sólida antes de dar esse passo. Compreender a outra pessoa pode evitar surpresas desagradáveis no futuro e fortalecer o vínculo. Participe e descubra como construir relacionamentos mais saudáveis e felizes!

