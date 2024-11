Quando o bebê não vem: encontro sobre Perdas Gestacionais em Uberlândia | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 18/10/2024 - 12h10 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h53 ) twitter

As perdas gestacionais são uma experiência desafiadora para muitas mulheres, causando traumas que podem perdurar por toda a vida. Para promover a conscientização sobre esse tema delicado, Uberlândia sediará a 4ª Semana da Conscientização das Perdas Gestacional, Neonatal e Infantil nos dias 18 e 19 de outubro. O evento ocorrerá no auditório 3Q da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no campus Santa Mônica, e é aberto a toda a comunidade.

Durante o encontro, os participantes terão a oportunidade de vivenciar momentos de sensibilização, assistir a um documentário e participar de rodas de conversa, além de discutir relatos de famílias enlutadas. Essas atividades visam criar um espaço de apoio e troca de experiências, abordando a importância de um olhar especial para as perdas gestacionais. A programação inclui, ainda, a tradicional caminhada da Casa Manacá, que acontecerá no dia 20 de outubro, no Parque do Sabiá.

A participação no evento é gratuita e não requer inscrição prévia. Todos são bem-vindos a compartilhar e aprender sobre este tema importante, que afeta tantas famílias. Além disso, haverá emissão de certificados, sorteio de brindes e um coffee-break para os participantes. Essa é uma oportunidade valiosa para promover a empatia e a compreensão em torno das perdas gestacionais e suas repercussões emocionais.

