Qualidade do ar no estado de SP permanece baixa

Em São Paulo, a qualidade do ar continua baixa por causa das queimadas. O alerta de risco elevado para incêndios teve que ser prorrogado até o próximo sábado. Nas áreas mais afetadas, a umidade relativa do ar não deve ultrapassar 20%. Já a temperatura pode chegar até os 39°C. Segundo dados do INPE, a quantidade de focos de incêndio no mês de setembro aumentou 860% no território paulista na comparação com o mesmo período do ano passado. O capitão Roberto Farina Filho, diretor de Comunicação da Defesa Civil do estado de São Paulo, traz as atualizações sobre o assunto.

