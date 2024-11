Qualidade de vida: capital adota novo protocolo para diabéticos Aclr|Do canal Record RS no YouTube 20/11/2024 - 10h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Porto Alegre é a terceira capital do país com mais pessoas com diabetes. Por isso, a Secretaria de Saúde do município está adotando um novo protocolo para o tratamento, voltado a mudança no estilo de vida.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.