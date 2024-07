Qualidade das praias: SC lidera lista de indicações ao Selo Bandeira Azul

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Santa Catarina é destaque nacional ao liderar a lista de indicações ao prestigiado Selo Bandeira Azul em 2024. Este selo é um reconhecimento internacional que certifica a qualidade ambiental, segurança, infraestrutura, e gestão sustentável de praias e marinas. O estado conta com um número recorde de praias e marinas indicadas para receber esta certificação, mostrando o compromisso com a preservação ambiental e a excelência turística. A repórter Isabela Corrêa traz todos os detalhes ao vivo, explicando quantas praias e marinas foram indicadas e o que isso significa para o turismo e a qualidade ambiental do estado. Descubra como Santa Catarina continua a se destacar no cenário nacional e internacional.

