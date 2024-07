Quais os livros mais vendidos de 2022

Aclr |Do canal ND Mais no YouTube

O ano já terminou, mas que tal começar 2023 conhecendo os títulos favoritos dos leitores brasileiros? A Amazon, maior vendedora de livros atualmente no Brasil, divulgou a lista das 25 obras mais vendidas no país em 2022.

O ranking é liderado por uma autora que coleciona best sellers. Aliás, além do primeiro lugar, ela aparece na lista mais quatro vezes! As mulheres são maioria no top 5 e se destacaram em vários gêneros, incluindo romance, quadrinhos, thriller e autoajuda.

Ficou curioso para saber quais os livros mais comprados pelos brasileiros? Então aperta o play no vídeo desta semana!

