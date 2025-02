Quadro vendido por R$ 300 pode ser de autoria de Van Gogh Aclr|Do canal Record News no YouTube 09/02/2025 - 16h00 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma pintura adquirida por apenas US$ 50 (cerca de R$ 290) em um bazar no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, pode ser uma obra de Vincent van Gogh. O quadro, encontrado em 2019 por um caçador de antiguidades dentro de uma caixa com outras telas, foi posteriormente vendido para a LMI Group International, empresa especializada em pesquisa de arte. Desde então, a peça tem sido alvo de análises minuciosas para determinar sua autenticidade.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@Recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



Twitter: https://www.twitter.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.