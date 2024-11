Quadrilha que aplicava golpe do ‘falso sequestro’ faturou de R$ 70 milhões em todo o Brasil Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 24/10/2024 - 11h46 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h22 ) twitter

Você se lembra do golpe do falso sequestro? O criminoso liga para a vítima, simula estar com um parente dela e pede o pagamento de um resgate. Apesar de antiga, essa história ainda pega milhares de pessoas no Brasil todo. Uma operação nesta semana revelou que uma única quadrilha tinha 18 mil integrantes e conseguiu levantar R$ 70 milhões aplicando o golpe.

