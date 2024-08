Quadrilha que adulterava cervejas é desmantelada no interior paulista Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/08/2024 - 11h53 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cinco homens foram presos em um galpão na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A quadrilha estava produzindo cerveja adulterada. Os integrantes compravam a bebida no Paraná por R$2,50 e revendiam com rótulos e tampinhas trocados para parecerem marcas famosas. Segundo a polícia, esse tipo de crime compromete a saúde dos consumidores e afeta as empresas legítimas.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.