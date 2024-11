Quadrilha invade residência em Uberlândia, rende família e leva R$ 22 mil em Pix Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/11/2024 - 11h33 (Atualizado em 10/11/2024 - 01h24 ) twitter

Quatro criminosos foram presos após assaltarem uma família no bairro Umuarama, em Uberlândia. O grupo, composto por dois homens e duas mulheres, invadiu a residência por volta das 18h30 de quinta-feira (8), surpreendendo a esposa da vítima quando ela estacionava o carro na garagem. Armados, os criminosos renderam os moradores, obrigando-os a desbloquear os celulares e realizar transferências bancárias via Pix, totalizando cerca de R$ 20 mil. Além disso, levaram R$ 2 mil em dinheiro e semi-joias, mantendo as vítimas sob ameaça por cerca de uma hora antes de fugirem.

De acordo com a Polícia Militar, o bando vinha monitorando a rotina da família e ainda tentou invadir uma loja de materiais de construção pertencente às vítimas, sem sucesso. Após a fuga, os suspeitos foram localizados no trevo da BR-365 com o apoio de equipes de Romaria e Iraí de Minas. No veículo, foram encontradas as semi-joias roubadas. Apesar de tentarem reagir à prisão, os autores foram detidos e encaminhados para a delegacia.

Durante o reconhecimento, a vítima identificou os pertences, mas teve dificuldades para reconhecer os criminosos, já que todos usavam máscaras durante o assalto. Os detidos confessaram o crime, porém se recusaram a fornecer detalhes sobre os bens roubados ou a pessoa que recebeu as transferências bancárias. A investigação segue para apurar o destino dos valores transferidos e possíveis conexões do grupo com outros crimes na região.

