Quadrilha invade redes sociais de influenciadora e dá golpe de R$ 60 mil em seguidores

Criminosos invadiram as redes sociais da influenciadora digital Isabella Cecchi e conseguiram enganar seus seguidores, arrecadando R$ 60 mil. Isabella, que possui 2,3 milhões de seguidores, estava de férias em Portugal quando foi avisada por amigos sobre a fraude e percebeu que estava sem acesso a suas contas. Ela foi vítima do golpe do "SIM swap", onde criminosos sequestram o número de celular da vítima. Usando seu perfil, os golpistas anunciaram falsos investimentos, prejudicando pelo menos 30 seguidores. Especialistas recomendam desvincular o número do celular de contas de redes sociais e outros serviços para dificultar o acesso de criminosos, enquanto advogados orientam registrar boletim de ocorrência e buscar direitos na justiça.

