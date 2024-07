Quadrilha invade e furta agência de e-commerce em Uberaba | Balanço Geral Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Uma mulher foi presa em Uberaba por receptação de itens roubados de uma agência de e-commerce no bairro Vila Araxá. De acordo com o boletim de ocorrência, o dono do local relatou que quatro homens chegaram em um veículo, arrombaram a porta de entrada e, revezando-se, começaram a retirar diversas ferramentas, uma impressora, um notebook, um computador, um celular, mais de seis mil reais em dinheiro, além de 46 pacotes de mercadorias que seriam entregues aos clientes.

Durante a investigação, a polícia descobriu que o veículo utilizado no crime tinha registro de furto do mês passado, também envolvendo quatro homens. O carro já havia sido abordado em outras ocasiões e estava registrado no nome de um homem. Ao chegarem à casa desse homem, os policiais encontraram sua companheira, que confirmou que ele esteve lá mais cedo, mas não o via desde então. Pelo portão, a polícia avistou um pacote violado que foi reconhecido pela vítima como um dos itens furtados.

A polícia recebeu informações de que o carro usado no crime estava em uma rua próxima à casa visitada. Ao encontrarem o veículo, os policiais descobriram uma casa desabitada com alguns dos itens furtados e roupas. Todos os itens foram apreendidos. Embora os suspeitos do crime ainda não tenham sido localizados, a mulher de um dos suspeitos foi presa por receptação.

